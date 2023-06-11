Fenerbahçe Konferans Ligi gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı, kaç maç kazanmalı? Fenerbahçe Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe ön eleme turlarından turnuvaya katılacak. Peki Fenerbahçe gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı? İşte, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Fenerbahçe Konferans Ligi gruplarına kalmak için kaç maç oynayacak?

Fenerbahçe Konferans gruplarına kalabilmek için kaç tur atlamalı, kaç maç kazanmalı? Temsilcimiz Fenerbahçe gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe ön eleme turlarından turnuvaya katılacak. Peki Fenerbahçe gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı? Fenerbahçe Konferans Ligi gruplarına kalmak için kaç maç oynayacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NE KAÇINCI TURDAN KATILACAK?

Fenerbahçe Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ'NE

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;

UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray

UEFA Avrupa Konferans Ligi