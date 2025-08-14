Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Göztepe ile Fenerbahçe, sahada kozlarını paylaşacakları bu kritik maç öncesinde taraftarlar ve spor gündemi yoğun bir şekilde hazırlıklara başladı. İki takımın mücadelesi, sezonun erken dönemindeki performansları açısından büyük önem taşıyor. Göztepe- Fenerbahçe maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman? Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında önemli karşılaşmalardan biri, 16 Ağustos 2025 tarihinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele, sezonun erken döneminde her iki ekip için de kritik öneme sahip. Göztepe, kendi evinde oynayacağı maçta taraftarlarının desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmayı hedeflerken, güçlü rakibi Fenerbahçe ise sezonun ikinci haftasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Her iki takım da sezon öncesi hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürürken, bu karşılaşmanın takımların form durumu ve sahadaki performansları hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Fenerbahçe, 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da kozlarını paylaşacak. İzmir'de oynanacak bu maç, iki takımın sezon başlangıcındaki performanslarını değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak. Göztepe, sahasında taraftarlarının coşkulu desteğiyle güçlü rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NERDE OYNANACAK?

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu karşılaşma, ev sahibi takımın sahası olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Modern tesisleri ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken Gürsel Aksel Stadyumu, bu kritik mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maç atmosferini en iyi şekilde yaşamak için stadyumda yerini alacak. Göztepe, kendi saha avantajını kullanarak güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında avantaj yakalamayı amaçlıyor.