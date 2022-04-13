Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Fenerbahçe - Göztepe maçı oynanacak. Geçen hafta derbi galibiyetinden sonra hızını kesmek istemeyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Göztepe tarafında ise küme düşme potasından çıkmak için mutlak 3 puana ihtiyacı var.Fenerbahçe - Göztepemaçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçının biletleri 13 Nisan salı günü genel satışa çıktı. Fenerbahçe - Göztepe futbol maçı bileti nasıl alınır? Fenerbahçe - Göztepe futbol maçı biletleri kaç TL? detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Fenerbahçe - Göztepe maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.

https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.

FENERBAHÇE - GÖZTEPEMAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerium Alt E - ₺400,00

Maraton Alt E - ₺360,00

Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - ₺300,00

Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - ₺255,00

Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - ₺220,00

Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - ₺170,00

Fenerium Üst/ Maraton Üst E - ₺155,00

Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - ₺130,00

Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - ₺115,00

Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - ₺100,00

Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - ₺85,00

Kuzey/ Spor Toto - ₺70,00

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