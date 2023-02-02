Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı (2 Şubat 2023 Adana Demirspor - Fenerbahçe)?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçta golsüz eşitlik var... Sarı-lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu gol iptal edildi. Peki, Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı?

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray ile arasında 7 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazarak farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Maçta Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Peki, Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı?

FENERBAHÇE GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

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Dakika 16: Fenerbahçe'nin golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 14: Fenerbahçe, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 4: Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.

Dakika 3: Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.