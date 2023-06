Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisine saatler kala ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar 'efsane parçalı' adlı iç saha forması için bir tanıtım videosu yayınladı. Peki, Fenerbahçe gollerden sonra çalan şarkı ne? Feed From Desire şarkısı kime ait?

Galatasaray, efsane parçalı adlı iç saha formasının tanıtım videosunda Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra standında açtığı 'Feed From Desire' şarkısını kullanarak rakibine gönderme yaptı. Peki, Fenerbahçe gollerden sonra çalan şarkı ne? Feed From Desire şarkısı kime ait?

FENERBAHÇE GOLLERDEN SONRA ÇALAN ŞARKI NE?

Fenerbahçe, attığı gollerden sonra standında 'Feed From Desire' şarkısını kullanıyor.

FEED FROM DESİRE ŞARKISI KİME AİT?

Çıkış tarihi: 1997

Sanatçı: Gala

Albüm: Come into My Life

Türler: Dans/Elektronik, Pop