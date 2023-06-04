Fenerbahçe gollerden sonra çalan şarkı ne? Feed From Desire şarkısı kime ait?

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisine saatler kala ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar 'efsane parçalı' adlı iç saha forması için bir tanıtım videosu yayınladı. Peki, Fenerbahçe gollerden sonra çalan şarkı ne? Feed From Desire şarkısı kime ait?