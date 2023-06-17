Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç'un konuşması sırasında salonda kavga çekti. Kongre üyelerinin birbirine girmesi nedeniyle genel kurula ara verildi. Aranın ardından Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Peki, Fenerbahçe Genel Kurulunda kavga mı çıktı? Fenerbahçe Genel Kurulunda neden kavga çıktı, sebebi ne?

FENERBAHÇE GENEL KURULUNDA KAVGA MI ÇIKTI?

Ali Koç'un konuşması sırasında bir grup üye arasında kavga çıktı. Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen olaylar yatışmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylar nedeniyle konuşmasına devam edemezken Dündar, genel kurula 15 dakika ara verdi. Aranın sona ermesinin ardından kürsüye gelen Koç, uzun süre ayakta alkışlandı. Koç yaptığı ilk açıklamada, "Orada eski kulüp çalışanlarının olması da manidar ve tesadüfi bir durum değil." Dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"SÖYLENECEK PEK ÇOK ŞEYİN HAKLILIK PAYI YÜKSEK"

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.

"SAMANDIRA'DAN PETROL ÇIKSA FUTBOLDA BAŞARI YOKSA KIYMETİ YOK"

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.

"ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, euro 4.53... 17 Haziran 2023, euro yüzde 471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. yüzde 300 zam nereden çıktı bilemiyorum. yüzde 300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.

"NAKLEN YAYIN GELİRİ ANLAŞMASI DEĞİŞTİ"

TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor.

"UEFA BİLE BUNU ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.