Fenerbahçe genel kurulunda alınan kararlar neler oldu? Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. İşte genel kurulda alınan kararlar haberimizde...

FENERBAHÇE GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınacak kararlar hakkında, "Bir sonraki genel kurulda tekrar bu konuları masaya yatıracağız ama Süper Kupa'da, Türkiye Kupası'nda, UEFA ve FIFA nezdinde tüm girişimleri ve gerekli adımları atmak üzere yarından itibaren gerekli çalışmaları yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında dört madde hakkında yönetim kuruluna tam yetki verdi. İşte o yetkiler...