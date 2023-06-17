Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı İZLE! Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı izleme link var mı? Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı hangi kana

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında kavga çıktı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, genel kurula 15 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden kürsüye çıkan Ali Koç, uzun süre ayakta alkışlandı. İşte Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı İZLE! Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı izleme link var mı? Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı hangi kanalda?

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Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç'un konuşması sırasında salonda kavga çekti. Kongre üyelerinin birbirine girmesi nedeniyle genel kurula ara verildi. Aranın ardından Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. İşte Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı İZLE! Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı canlı izleme link var mı? Fenerbahçe Genel Kurul toplantısı hangi kanalda?

FENERBAHÇE GENEL KURUL TOPLANTISI CANLI İZLE

17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Fenerbahçe Genel Kurul toplantısını canlı izlemek için haberimiz içerisinde yer alan bölüm ile Fenerbahçe Genel Kurul toplantısını canlı izleyebilirsiniz.

ALİ KOÇ KONUŞMASINI YAPAMADI

Ali Koç'un konuşması sırasında bir grup üye arasında kavga çıktı. Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen olaylar yatışmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylar nedeniyle konuşmasına devam edemezken Dündar, genel kurula 15 dakika ara verdi. Aranın sona ermesinin ardından kürsüye gelen Koç, uzun süre ayakta alkışlandı. Koç yaptığı ilk açıklamada, "Orada eski kulüp çalışanlarının olması da manidar ve tesadüfi bir durum değil." dedi.