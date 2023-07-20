Fenerbahçe-Gençlerbirliği maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı özeti izle! Fenerbahçe Gençlerbirliği golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, FB Gençlerbirliği maç özeti!
Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, FB Gençlerbirliği maç özeti haberimizde!
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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı basına kapalı olarak gerçekleşti. Maç 5-0'lık skorla Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona ererken, maçın gollerini Dzeko (2), Pedro, Szymanski, Batshuayi kaydetti.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 5-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 20 Temmuz 2023 (Perşembe) günü oynandı.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı hiçbir kanalda yayınlanmadı.