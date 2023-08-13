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Fenerbahçe - Gaziantep maç özeti izle, maçın özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın gollerini izle!

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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitiminin ardından futbol severler maçın özetini izlemek istiyorlar. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maç özeti nereden izlenir? İşte maç özeti ve detayları...

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu seneyi şampiyon kapatmak isteyen Fenerbahçe ilk haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maç özeti izle, maçın özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın gollerini izle! Maçın özeti nereden ve nasıl izlenir? İşte maç özeti hakkında bilgiler...

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) saat 21:45 'te başlayacak.

Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Maçta şuanda Fenerbahçe 2-1 önde. Maç henüz bitmedi.

Fenerbahçe - Gaziantep maç özeti izle, maçın özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın gollerini izle!

Maçta FB 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 3. dakika : Edin Dzeko
  • 18. dakika : Edin Dzeko

Gaziantep FK'nın golleri:

  • 45+5. dakika : Arda Kızıldağ

Maç özeti maçın bitiminin ardından Bein Sports web sitesinde veya Bein Sports ekranlarında yayınlanacaktır. Maçın bitiminin ardından özeti izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

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