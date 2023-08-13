Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitiminin ardından futbol severler maçın özetini izlemek istiyorlar. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maç özeti nereden izlenir? İşte maç özeti ve detayları...

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu seneyi şampiyon kapatmak isteyen Fenerbahçe ilk haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maç özeti izle, maçın özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının gollerini kim attı? Maçın gollerini izle! Maçın özeti nereden ve nasıl izlenir? İşte maç özeti hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) saat 21:45 'te başlayacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta şuanda Fenerbahçe 2-1 önde. Maç henüz bitmedi.

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta FB 2-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

3. dakika : Edin Dzeko

18. dakika : Edin Dzeko

Gaziantep FK'nın golleri:

45+5. dakika : Arda Kızıldağ

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özeti maçın bitiminin ardından Bein Sports web sitesinde veya Bein Sports ekranlarında yayınlanacaktır. Maçın bitiminin ardından özeti izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GAZİANTAP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.