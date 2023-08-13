Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? 13 Ağustos 2023 Fenerbahçe - Gaziantep maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

Fenerbahçe - Gaziantep maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? 13 Ağustos 2023 FB - Gaziantep ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11'de kimler var? Gaziantep ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti

Fenerbahçe ile Gaziantep , Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Gaziantep Fk sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...

FB - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 13 Ağustos 2023 bugün saat 21:45 'te başlayacak.

FB - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak verilecek.

FB - GAZİANTEP MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Altay

Osayi

Becao

Peres

Ferdi

Crespo

İsmail

Kent

Szymanski

Tadic

Dzeko

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i:

Batuhan

M'Bakata

Djilobodji

Ertuğrul

Khacef

Jevtovic

Furkan

Gradel

Maxim

Markovic

Riascos

İlk 11 açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe ; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep Fk ; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

EKSİKLER

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz. Gaziantep'te ise savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.