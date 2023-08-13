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Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? 13 Ağustos 2023 Fenerbahçe - Gaziantep maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

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Fenerbahçe - Gaziantep maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? 13 Ağustos 2023 FB - Gaziantep ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11'de kimler var? Gaziantep ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest ettiFenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti

Fenerbahçe ile Gaziantep , Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Gaziantep Fk sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 13 Ağustos 2023 bugün saat 21:45 'te başlayacak.

Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak verilecek.

Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

  • Altay
  • Osayi
  • Becao
  • Peres
  • Ferdi
  • Crespo
  • İsmail
  • Kent
  • Szymanski
  • Tadic
  • Dzeko

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i:

  • Batuhan
  • M'Bakata
  • Djilobodji
  • Ertuğrul
  • Khacef
  • Jevtovic
  • Furkan
  • Gradel
  • Maxim
  • Markovic
  • Riascos

İlk 11 açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.

Fenerbahçe ; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep Fk ; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz. Gaziantep'te ise savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.

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