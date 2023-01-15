Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı CANLI izleme linki var mı?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? İşte Fenerbahçe- Gaziantep FK müsabakasına dair tüm merak edilenler…
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe- Gaziantep FK müsabakasının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe- Gaziantep FK maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...
Süper ligin 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 lık mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Sarı lacivertli ekip derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında mutlak 3 puan parolasıyla sahada olacak. Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.
Spor Toto Süper ligin 19. haftasında Gaziantep FK ileFenerbahçe 15 Ocak Pazar (bugün) saat 19:00'da Kalyon stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında Kalyon Stadyumu'ndaoynanacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar(bugün)saat 19:00'da beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi