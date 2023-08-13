Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe- Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Gaziantep FK karşılaşması saat 21:45'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Gaziantep FK karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.