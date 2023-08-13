Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maçın anlık skor takibini yapmak isteyen taraftarlar internetten, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maçta ilk yarı kaç kaç bitti? Maç skoru ve detayları haberimizde...