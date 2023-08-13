Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep maçının gollerini kim attı?
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maçın anlık skor takibini yapmak isteyen taraftarlar internetten, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maçta ilk yarı kaç kaç bitti? Maç skoru ve detayları haberimizde...
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu seneyi şampiyon kapatmak isteyen Fenerbahçe ilk haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep maçının gollerini kim attı? Fenerbahçe - Gaziantep maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe - Gaziantep maçı bitti mi, 3 puanı kim aldı? Fenerbahçe - Gaziantep maçı berabere mi bitti, kim kazandı? İşte son dakika skor takibi ve gelişmeler...
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) saat 21:45 'te başlayacak.
Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Maçta şuanda Fenerbahçe 2-0 önde. Maç henüz bitmedi, ilk yarı oynanıyor.
Maçta FB 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 3. dakika : Edin Dzeko
- 18. dakika : Edin Dzeko
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.