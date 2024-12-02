Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Gaziantep maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Gaziantep maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Gaziantep maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.