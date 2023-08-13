Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçları devam ediyor. Bugün Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı olacak. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler HD canlı yayın linki araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Maçın linki var mı? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle! FB maçı CANLI HD İZLE! FB canlı maç izle!

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı canlı izle! Fenerbahçe - Gaziantep maçının HD canlı izleme linki var mı? FB maçı CANLI HD İZLE! araştırması yapıyor. Peki, FB - Gaziantep maçı nereden izlenir? Fenerbahçe - Gaziantep maçının HD izleme linki var mı? Fenerbahçe - Gaziantep maçını canlı yayın izle!

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) saat 21:45 'te başlayacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI İZLE!

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz, donmadan ve HD şekilde canlı izlemek için Bein Sports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Bein Sports resmi web sitesinden, uygulamasından veya TV üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

FB - Gaziantep FK maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

ALPER ULUSOY(AVAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

HAKAN TAŞCI(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

EMRE BOLEL(Temsilci)

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'İ

Fenerbahçe ; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep Fk ; Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic