Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Gaziantep maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Gaziantep ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Fenerbahçe Gaziantep ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe Gaziantep maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

FENERBAHÇE GAZİANTEP İLK 11

Fenerbahçe Gaziantep ilk 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyledir:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Neysri.

Gaziantep Fk : Dioudis, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Ogün, N'Diaye, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE GAZİANTEP YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı yedekleri henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Gaziantep maçını beIN Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep maçı saat 20.00'de başlayacak.