Fenerbahçe Galatasaray VAR hakemi kim? FB - GS maçında VAR hakemleri, AVAR hakemleri ve ana hakemler kimdir?

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin başlamasına yakın futbol severler maç hakkında detayları merak ediyor. Merak edilen başlıklar arasında VAR hakemleri geliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçının VAR hakemleri kimdir? FB - GS maçında VAR hakemleri ve ana hakem kimdir? İşte maçtaki tüm hakemler...

VAR hakemleri belli oldu! Süper Lig'de zirve yarışında çok önemli müsabakalardan biri olan Fenerbahçe Galatasaray maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Fenerbahçe Galatasaray VAR hakemleri kimler? FB - GS maçında VAR hakemleri ve ana hakem kimdir?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FB-GS derbi maçı bu akşam 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

SERKAN OK(AVAR)

HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)

DERBİDE VAR HAKEMİ KİMDİR?

Derbide VAR hakemi Alper Ulusoy olacak.

DERBİDE AVAR HAKEMLERİ KİMLER?

AVAR hakemleri Serkan Tokat ve Serkan Ok oldu.