Türkiye'nin 3 Büyüklerinden Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını ligin en önemli kupası olan Süper Kupa için paylaşacak. İki takımın tek hedefi büyük kupayı evlerine götürmek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, süper kupa ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray süper kupa finali ne zaman, hangi kanalda?

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, süper kupa ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray süper kupa finali ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.