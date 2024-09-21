Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…
Derbi maçından kareler gündeme gelirken, Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de mücadele ediyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçı, unutulmaz anları ile gündeme geldi. Kadıköy'de gerçekleşen bu büyük mücadelede, sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray'ı ağırladı. İşte derbi maçından unutulmaz anlar…