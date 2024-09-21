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Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…
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Derbi maçından kareler gündeme gelirken, Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de mücadele ediyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçı, unutulmaz anları ile gündeme geldi. Kadıköy'de gerçekleşen bu büyük mücadelede, sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray'ı ağırladı. İşte derbi maçından unutulmaz anlar…

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar…

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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