Fenerbahçe - Galatasaray maçı oranları! Derbi oranları belli oldu mu, favori kim?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı oranları! Trendyol Süper Lig'de pazar günü büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde oranlar da belli oldu. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray maçı oranları haberimizde...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ORANLARI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.08, konuk ekip Galatasaray'ın oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberlik oranı 3.50 olarak ilan edildi.

FAVORİ FENERBAHÇE

Karşılaşmaya sahasında çıkacak Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.50 oran verildi.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Dev derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu. Öte yandan derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.