Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Spor Toto Süper Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2023 yılının başında oynanacak.Peki,Fenerbahçe -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Fenerbahçe- Galatasaray Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda karşı karşıya gelecek. Futbol severler tarafından kritik derbi müsabakasının detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbi müsabakası ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçının bileteri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. iki takım arasında oynana 396 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi. Fenerbahçe ligde oynadığı 15 maçtan 10 galibiyet 2 berabelik,3 de mağlubiyet aldı.

Sarı Lacivertli ekip topladığı 32 puan ile ligde 2.sırada yer alıyor. Konuk takım Galatasaray ise ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 3 berabelik,2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızlı ekip topladığı 33 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper ligin 18. haftasında Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya gelecek .Kritik müsabaka8 Ocak Pazar günüsaat 19.00 da başlatacak. Karşılaşma Bein Sports1üzerinden canlı izlenebilecek.

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe -Galatasaray derbi mücadelesinin biletlerinin, 4 Ocak Çarşamba günü itibariyle satışa çıkması bekleniyor.