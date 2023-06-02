Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu Ankaragücü ile yaptığı mücadelenin ardından ilan etti. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS - FB maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS - FB maçı ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? soruları yer alıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonun son derbisinde karşı karşıya geleceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 500 liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıkıyor. Nefes kesecek maç 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ise şöyle:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira