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Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

8 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe - Galatasaray spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe- Galatasaray CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Ocak Pazar günü olan Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.