FB GS derbi ne zaman, bu hafta mı? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - GS maçı şifresiz mi ?

Türkiye Spor Toto Süper lig derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İstanbul derbisinde iki köklü kulüp oynayacakları maçı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynayacaklar. Türk ve Başka ülkelerdeki sporseverlerin gözü bu derbide! Derbide sakat olan oynayamayacak futbolcular kim? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - GS maçı şifresiz mi? detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan 2022'de saat 20.30'da oynanacak. Maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAYMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAYMAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifreli bir şekilde Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Ev sahibi Fenerbahçe'de sakat yada cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui, Sacha Boey ve Sofiane Feghuli sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ İPUÇLARI

Ev sahibi Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı en son 2016-2017 sezonunda 2-1'lik skorla yenmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 130'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette oynanan 129 maçta alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 51-35 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde Galatasaray'dan (4) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi İstanbul Başakşehir (6).

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (2G 2B), bu rekabet tarihindeki en uzun serisini tekrarlamak istiyor (1963-1966 arasında & 1983-1988 arasında).

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon üst üste iki gole kapama yapamadı. Geride kalan 31 haftada 45 gol yiyen sarı-kırmızılılar, sadece üç sezonu daha fazla gole izin vererek tamamladı (2015/16'da 49, 2003/04'te 47 ve 2010/11'de 46).

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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