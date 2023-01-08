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Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? Maç skoru kaç kaç?

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Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? Maç skoru kaç kaç?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken futbol severler, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? Maç skoru kaç kaç? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

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Dünyanın en büyük şehir derbisi Fenerbahçe- Galatasaray maçı başladı. Maç kaç kaç merak eden taraftarlar internette, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, gol var mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı ilk yarı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Galatasaray maçı 2. yarı kaç kaç bitti?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Derbi şuanda 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç henüz bitmedi.

Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-0 devam ediyor. Maçta GS önde. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 32. dakika : Sergio Oliveira
  • 78. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? Maç skoru kaç kaç?

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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