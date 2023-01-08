Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken futbol severler, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? Maç skoru kaç kaç? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Dünyanın en büyük şehir derbisi Fenerbahçe- Galatasaray maçı başladı. Maç kaç kaç merak eden taraftarlar internette, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 8 Ocak FB - GS maçında gol oldu mu, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç, gol var mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı ilk yarı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Galatasaray maçı 2. yarı kaç kaç bitti?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Derbi şuanda 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç henüz bitmedi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-0 devam ediyor. Maçta GS önde. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

32. dakika : Sergio Oliveira

Sergio Oliveira 78. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FB - GS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.