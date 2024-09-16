Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek?
Milyonlarca taraftarın merakla beklediği derbi programı TFF tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 6. Hafta oynanacak derbinin saatini ve gününü duyurdu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonu ilk iki sırada bitiren ve kıyasıya rekabetin sembolü olan FB-GS derbi maçı tarih, saat ve canlı yayın bilgisi ile gündemde. FB GS derbiyi kim yönetecek? Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim?
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Derbihaftaları:
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçın hakemi henüz açıklanmadı.