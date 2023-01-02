Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?
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Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan derbi için nefesler tutuldu. 8 Ocak günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı hakkında detaylar ise merak ediliyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise derbiyi kimin yöneteceği yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?
Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbisine az zaman kala futbolseverler derbinin detaylarını merak etti. Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?
Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakemi henüz belli olmadı. Hakem atamasının yapılmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.
Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 8 Ocak tarihinde saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022