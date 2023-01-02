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Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan derbi için nefesler tutuldu. 8 Ocak günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı hakkında detaylar ise merak ediliyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise derbiyi kimin yöneteceği yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?

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Futbolseverlerin nefesini tutarak takip ettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbisine az zaman kala futbolseverler derbinin detaylarını merak etti. Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim? FB- GS derbi hakemi kim, açıklandı mı?

Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakemi henüz belli olmadı. Hakem atamasının yapılmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Süper Lig karşılaşması olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 8 Ocak tarihinde saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

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