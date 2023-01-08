Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! 8 Ocak 2023 FB - GS derbi maçını izle! Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! 8 Ocak 2023 FB - GS derbi maçını izle! Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

Yılın derbisine son 1 saat kaldı! Futbol severler maçı internetten canlı izlemek ve takip etmek için ücretsiz link var mı araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? FB - GS derbisi nereden izlenir? FB - GS canlı yayın hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ücretsiz verilecek mi? Fenerbahçe Galatasaray bein Sports tek seferlik üyelik var mı? İşte detaylar...

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatım! Derbide ilk düdük çaldıSon Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatım! Derbide ilk düdük çaldı
Yalnız bırakmadı! Derbi için Kadıköy'e giden Galatasaray takım otobüsünde sürpriz isimYalnız bırakmadı! Derbi için Kadıköy'e giden Galatasaray takım otobüsünde sürpriz isim
Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftarlar saniyeler içinde etrafını sardıDerbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftarlar saniyeler içinde etrafını sardı
Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! 8 Ocak 2023 FB - GS derbi maçını izle! Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?Futbolseverler Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili olarak Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı, sorusunun yanıtını merak etti. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle!

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! 8 Ocak 2023 FB - GS derbi maçını izle! Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

SERKAN OK(AVAR)

HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title