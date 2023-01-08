Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? FB- GS maçının gollerini kim attı? FB-GS maçı golleri izle!
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç özetini izlemek için internette, Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Derbinin tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe Galatasaray maç özeti nereden izlenir?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Maçta 2. yarının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler,Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının golleri nereden izlenir? Fenerbahçe - Galatasaray maçının özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti nereden bakılır? İşte özet linki...
Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Derbi şuanda 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç henüz bitmedi. Maç 3-0 sona erdi. Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Galatasaray maçı 3-0 devam ediyor. Maçta GS önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 32. dakika : Sergio Oliveira
- 78. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu
- 90+10. dakika : Mauro İcardi
Maçın bitiminin ardından maç özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Maç özetini resmi BeinSports web sitesinden izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Şuanda maç 2-0 GS'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Eğer maç böyle biterse Galatasaray 39 puana yükselecek ve Fenerbahçe 35 puanda kalacak.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023