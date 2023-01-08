Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? FB- GS maçının gollerini kim attı? FB-GS maçı golleri izle!

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Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Maçta 2. yarının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler,Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının golleri nereden izlenir? Fenerbahçe - Galatasaray maçının özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti nereden bakılır? İşte özet linki...

FB - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Derbi şuanda 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç henüz bitmedi. Maç 3-0 sona erdi. Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 3-0 devam ediyor. Maçta GS önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

32. dakika : Sergio Oliveira

Sergio Oliveira 78. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 90+10. dakika : Mauro İcardi

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Maç özetini resmi BeinSports web sitesinden izleyebilirsiniz.

FB - GS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

HANGİ TAKIM KAÇ PUANDA?

Şuanda maç 2-0 GS'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Eğer maç böyle biterse Galatasaray 39 puana yükselecek ve Fenerbahçe 35 puanda kalacak.