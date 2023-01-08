Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? 8 Ocak 2023 FB - GS derbinin ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11! GS ilk 11!

Fenerbahçe - Galatasaray maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? 8 Ocak 2023 FB - GS derbinin ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11'de kimler var? GS ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...

FB - GS MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FB-GS derbi maçı bu akşam 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlıyor. Maçın 21:00 'a doğru bitmesi bekleniyor.

FB - GS İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Altay

Serdar Aziz

Szalai

Henrique

Bright Osayi

Arao

Crespo

Ferdi

İrfan Can

Joshua King

Batshuayi

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: