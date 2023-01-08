Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? 8 Ocak 2023 FB - GS derbinin ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11! GS ilk 11!
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Fenerbahçe - Galatasaray maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? 8 Ocak 2023 FB - GS derbinin ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11'de kimler var? GS ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...
Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.
FB-GS derbi maçı bu akşam 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlıyor. Maçın 21:00 'a doğru bitmesi bekleniyor.
Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
- Altay
- Serdar Aziz
- Szalai
- Henrique
- Bright Osayi
- Arao
- Crespo
- Ferdi
- İrfan Can
- Joshua King
- Batshuayi
Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
- Muslera
- Dubois
- Abdülkerim
- Nelsson
- Boey
- Torreira
- Oliveira
- Berkan
- Rashica
- Kerem
- Mertens
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023