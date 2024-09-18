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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı ne, kim favori?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı ne, kim favori?
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21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin oranları belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranı ne, kim favori?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.86 oranla derbide favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi. Derbide 2.5 gol altı için 2.13, 2.5 gol üstü için 1.39 oran belirlendi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları ne?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN İDDAA ORANLARI AÇIKLANDI!

Seyircisi önünde maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, 1.86 oranla derbide favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.

Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynandı. İkinci derbiye ise 6. hafta ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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