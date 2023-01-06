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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim?

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının hakemini merak eden birçok futbolsever, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim?

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Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandı mı?

Fenerbahçe- Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Sorusu, Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusu internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yönetecek olan hakemin kim olduğuna dair araştırmalar devam ederken, hakemin kim olacağı netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakemi kim?

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu hafta sonu oynanacak. 8 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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