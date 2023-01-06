Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının hakemini merak eden birçok futbolsever, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi kim?

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FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİ HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu hafta sonu oynanacak. 8 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.