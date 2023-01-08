Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 396. karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabete 65. sezondur oynana lig tarihinde her iki takımda birbirlerine karşı farklı skorlar elde etti. Peki, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinde en gollü maç hangi maç? Fenerbahçe- Galatasaray maçlarında en çok kim kazandı? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan yayınlanacak? işte Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hakkında merak edilenler...

Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

Ezeli rekabete 65. sezondur oynana lig tarihinde her iki takımda birbirlerine karşı farklı skorlar elde etti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma öncesi her iki takım da geçmişte birbirlerine karşı farklı skorlu galibiyetler elde etti. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinde en gollü maç hangi maç, kaç kaç bitti?Fenerbahçe- Galatasaray maçlarında en çok kim kazandı? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GALATASARAY DEBİSİNDE EN GOLLÜ MAÇ HANGİ MAÇ?

20 Eylül 2003 İki takım arasındaki 94 yıllık ezeli rekabette geride kalan 345 maçta, en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında Futbolseverler toplam 8'er gol gördü. 5 Haziran 1983 tarihinde, Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig maçında ezeli rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001'deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında 2 takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇLARINDA EN ÇOK KİM KAZANDI?

Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DEBİ MAÇI NE ZAMNA ,SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak