Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. En çok merak edilenler arasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, kaçıncı hafta, tarihi ne zaman yer alıyordu. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, kaçıncı hafta? GS FB maçı hangi, kaçıncı hafta? Fenerbahçe Galatasaray maçı tarihi!

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman 2023-2024 sezonu? Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. En çok merak edilenler arasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, kaçıncı hafta, tarihi ne zaman yer alıyordu. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, kaçıncı hafta? GS FB maçı hangi, kaçıncı hafta? Fenerbahçe Galatasaray maçı tarihi haberimizde...

YENİ SEZONDA FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 18. haftada oynanacak. Maçın tarihi ise daha sonra açıklanacak.

Süper Lig'de derbi tarihleri şu şekildedir: