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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi?

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24 Aralık'ta oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi değişti mi, ne zaman oynanacak merak ediliyordu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? 24 Aralık'ta oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi değişti mi, ne zaman oynanacak merak ediliyordu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını duyuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu hafta oynanmayan 16. hafta maçlarının ise 10 Ocak'ta oynanacağını söyledi. Bu kararla birlikte 24 Aralık'ta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin de tarihi değişmemiş oldu.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Büyükekşi toplantıda, "Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" dedi.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Büyükekşi ayrıca, ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak haftasında oynanacağını da sözlerine ekleyip, "Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek" ifadesini kullandı.

DERBİ TARİHİ NE ZAMAN?

Büyükekşi, liglerde bu hafta sonunda oynaması gereken maçların 10 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

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