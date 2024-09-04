FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi netleşti. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu büyük maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Taraftarlar, Türkiye'nin en önemli futbol derbilerinden biri olan Fenerbahçe- Galatasaray maçının tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta programları belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

DERBİ NE ZAMAN?

6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yapabilmesi adına, ilk olarak 3. hafta erteleme müsabakaları ile 5. ve 6. hafta müsabaka programları ilan edilmiştir. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olacak müsabakalara ilişkin program ise önümüzdeki hafta ilan edilecektir.