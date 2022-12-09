Dünya kupası nedeniyle Süper lige verilen ardından futbol severler Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçının ne zaman oynanacağını merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi müsabakası ne zaman, saat kaçta oynanacak? hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper ligin 18.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 8 Ocak Pazar günü Ülker stadyumunda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.00 da oynanacak. KarşılaşmabeIN SPORTS 1 den naklen yayınlanacak.