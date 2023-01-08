Fenerbahçe -Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını kim yönetecek?

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından iki takım bu hafta derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Galatasaray 36 puanla ilk sırada yer alırken Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçını kim yönetecek? Fenerbahçe -Galatasaray derbi maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe -Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, dünyanın en önemli derbilerinden Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Sezona iyi başlayamayan ancak çabuk toparlanarak Kadıköy'e lider gelecek Galatasaray ile lideri 1 puan geriden takip eden Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray maçınıkim yönetecek? Fenerbahçe -Galatasaray derbi maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe -Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe ve Galatasaray'da kart cezası bulunan oyuncular kimler? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE -GALATASARY DERBİ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Dev derbiyi Halil Umut Meral yönetecek.

FENERBAHÇEDE KART CEZASI BULUNAN OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

GALATASARAYDA KART SINIRINDA BULUNAN OYUNCULAR KİMLER?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış (Gomis).