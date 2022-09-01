Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? DÜNYACA ÜNLÜ GOLCÜ! Fenerbahçe forvet adayları!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de forvet arayışları tam gaz devam ediyor. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Fenerbahçe forvet adayları merak ediliyordu.

Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de forvet arayışları tam gaz devam ediyor. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe forvet transferi yapacak mı? Fenerbahçe forvet adayları merak ediliyordu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ

Maxi Gomez'in Trabzonspor'a imza atması sonrası Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel'i aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki santrfor için İtalyan ekibi ile görüşmelere başladığı ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İtalya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldız golcüsü Luis Muriel'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemedi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Geçen sezon Atalanta formasıyla harikalar yaratan Luis Muriel, 39 maçta 14 gol-10 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiyalı futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri 20 milyon euro.