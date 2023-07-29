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Fenerbahçe formaları yıldızsız mı olacak?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni sezonda maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı. Gelişme sonrası Fenerbahçe formaları yıldızsız mı olacak, araştırıldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni sezonda maçlara yıldızsız forma ile çıkacaklarını açıkladı. Ali Koç, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacaklarını belirtti. Peki, Fenerbahçe formaları yıldızsız mı olacak?

FENERBAHÇE FORMALARI YILDIZSIZ MI OLACAK?

Ali Koç açıklamasında "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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