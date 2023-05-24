Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. 9 yıllık kupa özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe ile üst üste ikinci kez kupayı kazanmak isteyen Sivasspor karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe finale çıktı mı ZTK 2023? Fenerbahçe finalde mi?

Finalin tadını bile çıkarmadı! Sivasspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan sert çıkış

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıktı. Peki, Fenerbahçe finale çıktı mı ZTK 2023? Fenerbahçe finalde mi?

FENERBAHÇE FİNALE ÇIKTI MI?

Maçın ikinci yarısında goller art arda geldi. 47'de Ferdi Kadıoğlu dengeyi bozdu ve eşleşmedeki ilk golü kaydetti. Enner Valencia'nın asistinde Bathsuayi tek vuruşla fileleri sarsarak farkı maçı 2-0'a geldi.

85. dakikadaise bu kez Batshuayi çıkardı, diğer golcü Joshua King skoru belirledi: 3-0 maç sona erdi.