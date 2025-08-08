Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Hollanda temsilcisi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rövanşta avantaj sağlamak istiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı öncesinde kadro, yayın saati ve bilet bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20:00'de başlayacak.

İLK MAÇIN ÖZETİ

İlk maç 6 Ağustos 2025'te Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda oynandı. Bu mücadelede alınan skor, rövanşın önemini daha da artırdı. Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayarak turu geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.