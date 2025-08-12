Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Talisca kadroda mı?

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Feyenoord maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Feyenoord ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Feyenoord muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe Feyenoord maçı 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Skriniar, Mert Müldür, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri, Jhon Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.