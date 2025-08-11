UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollandalı rakibi Feyenoord'u ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadeleyi kazanarak tur atlamanın peşinde. Bu karşılaşmayı kazanması halinde Fenerbahçe, play-off turunda Nice ile Benfica arasında galip gelen takımla eşleşecek. Maç öncesi bilet satışları taraftarların ilgisini çekerken, Fenerbahçe- Feyenoord bilet fiyatları ve satış detayları haberimizin devamında yer alıyor. Fenerbahçe- Feyenoord bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe- Feyenoord maçı biletleri satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri, öncelikli olarak 10 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeler ve Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak. Genel bilet satışları ise 11 Ağustos itibarıyla tüm taraftarlara açılacak.

Bilet fiyatları:

KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord'u, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Mücadele, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç heyecanı EXXEN platformu üzerinden canlı yayınla sporseverlerle buluşacak. Dijital yayıncılığın öncülerinden olan EXXEN, izleyicilere yüksek kaliteli ve kesintisiz bir yayın deneyimi sunarak, taraftarların karşılaşmayı evlerinden canlı takip edebilmesini sağlayacak. Böylece, Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın tüm heyecanını anlık olarak yaşayabilecek.