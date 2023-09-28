Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Fenerbahçe erteleme maçı ne zaman oynanacak? FB - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları aratılıyor.

Fenerbahçe erteleme maçı ne zaman oynanacak? FB - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Heyecanla beklenen maçın detayları ise merak edildi. Peki, Fenerbahçe erteleme maçı ne zaman oynanacak? FB - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE ERTELEME MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Erteleme maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma BeIN Sports ekranlarında yayınlanıyor.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakasında, Fenerbahçe ile Başakşehir, bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Ligdeki önceki haftalarda sarı-lacivertliler, oynadıkları 5 maçı da kazanarak 15 puan topladılar. Öte yandan turuncu-lacivertliler, 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak 4 mağlubiyet yaşadılar ve 3 puanla 17. sırada bulunuyorlar. Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmek ve Başakşehir'i mağlup ederek zafer yolculuğuna devam etmek amacında.

Süper Lig

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde toplamda 30 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 16 defa galip gelirken, turuncu-lacivertli ekip 11 kez kazandı. Üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabet süresince Fenerbahçe, rakip filelere toplam 42 gol gönderirken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki karşılaşmayı yönetecek hakem Zorbay Küçük olacak. Serkan Ok ve Furkan Ürün ise yardımcı hakemler olarak görev alacaklar. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?



Zorbay Küçük (d. 18 Ekim 1992, Adana), Süper Lig'de görev alan Türk hakemdir. 18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmiştir.

Zorbay Küçük

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