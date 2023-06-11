Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası aldı, kazandı? Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı?

Fenerbahçeli futbol severler tarafından merak edilen Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı? Sorusu yeniden gündem oldu. Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası almıştı merak edildi. Fenerbahçe kaç yıldır Türkiye Kupası alamıyor, kazanamıyor? Peki Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası aldı, kazandı?

FB en son Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı? Fenerbahçeli futbol severler tarafından merak edilen Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı? Sorusu yeniden gündem oldu. Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası almıştı merak edildi. Fenerbahçe kaç yıldır Türkiye Kupası alamıyor, kazanamıyor? Peki Fenerbahçe en son ne zaman Türkiye Kupası aldı, kazandı? İşte detaylar!

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ZTK KAZANDI?

Fenerbahçe en son 2012-2013 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası kazanmıştır. Final maçı, 22 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda tek maç üzerinden oynanmıştır. Finalde, rakibi Trabzonspor'a karşı 1-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki altıncı şampiyonluğuna ulaşmıştır. Finalde maçın oyuncusu Moussa Sow seçildi.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazandığı yıllar 1968, 1974, 1979, 1983, 2012, 2013 şeklindedir. Fenerbahçe tarihinde 6 kez Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. Sarı-Lacivertliler turnuvada 11 kez ikinci ve 33 kez yarı finalist olmuştur.