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Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yıl önce Türkiye kupası kazandı?

Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yıl önce Türkiye kupası kazandı?

Gündem Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. 9 yıllık kupa özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe ile üst üste ikinci kez kupayı kazanmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yıl önce Türkiye kupası kazandı?

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Maç öncesi Fenerbahçe toplam kaç Türkiye kupası kazandı merak edildi. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yıl önce Türkiye kupası kazandı?

FENERBAHÇE TOPLAM KAÇ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

Fenerbahçe, 1968, 1974, 1979, 1983, 2012, 2013 yıllarında 6 Türkiye Kupası kazandı. Son Ziraat Türkiye Kupası'nı ise 2013'te kaldırdı.

Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor ise 9 defa bu kupayı müzesine götürdü.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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