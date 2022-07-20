Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman gitti?

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin uzun zamandır Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamaması Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne en son ne zaman gitti? Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ne zaman gitti sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe en son 2008 - 2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti. 2 ön eleme oynayan Fenerbahçe 3. ön elemede MTK Budapest'i, 2. ön elemede ise Partizan'ı mağlup ederek gruplara kaldı. G grubunda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile mücadele eden Fenerbahçe grubu son sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EN SON NE ZAMAN GİTTİ?

Fenerbahçe en son 2008 - 2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etti. 2007 - 2008 sezonunda ise tarihi bir başarı elde ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve son sekize kaldı.

Grubu İnter Milan'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçların ardından penaltı atışları sonucu Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi ve Chelsea'nin rakibi oldu.