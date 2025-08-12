Fenerbahçe elenirse ne olur, UEFA lig aşamasına mı gider?

Fenerbahçe elenirse ne olur? Sarı-laciverliler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u yenerse play-off'ta Nice veya Benfica ile karşılaşacak. Detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off'ta Nice veya Benfica ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a karşı olası bir elenme durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren mücadele etmeye devam edecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U NASIL ELER?

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.